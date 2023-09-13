Türkiye ile İngiltere arasında kritik temas! Bakan Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı James Cleverly ile görüşme sağladı. Hakan Fidan görüşmeye ilişkin, "Birleşik Krallık, Avrupa’da önde gelen ortaklarımızdandır. Mevkidaşım James Cleverly ile ikili ilişkilerimze dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, ihracatımızda 4’üncü sırada yer alan önemli bir ortağımız. Ticaretimizi geliştirmek için karşılıklı tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'tan mevkidaşı James Cleverly ile görüşme sağladı.
Hakan Fidan görüşmede, "Birleşik Krallık, Avrupa'da önde gelen ortaklarımızdandır. Mevkidaşım James Cleverly ile ikili ilişkilerimze dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşik Krallık, ihracatımızda 4'üncü sırada yer alan önemli bir ortağımız. Ticaretimizi geliştirmek için karşılıklı tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız." ifadelerine yer verdi.
TERÖR OLAYLARI VE DÜZENSİZ GÖÇ VURGUSU
Terör olayları ve düzensiz göç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hakan Fidan, "Birleşik Krallık'ı terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Görüşmemizde bu konudaki beklentilerimizi aktardım. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz." dedi.
SUDAN'DAKİ SAVAŞ
Fidan Sudan'daki savaş hakkında şunları kaydetti:
" Maalesef Sudan'daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz."
LİBYA'DA YAŞANAN FELAKETLER
Libya'daki sel felaketine de değinen Fidan, "Dost ve kardeş Libya halkına taziyelerimizi yinelemek istiyoruz. Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." ifadelerini kullandı.
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