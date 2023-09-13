Türkiye ile İngiltere arasında kritik temas! Bakan Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Fidan Sudan'daki savaş hakkında şunları kaydetti:

" Maalesef Sudan'daki iç savaş bizi derinden yaralamakta. Türkiye olarak tarihi sorumluluk ve yakınlık hissettiğimizi bu kadim ülkeye ne yapabiliriz onun arayışı içinde oldu. Savaşan tarafların ikisi ile de temaslarımız devam etmekte. Savaşı sonlandırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekteyiz."