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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferinin 102. yıl dönümü mesajı

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferinin 102. yıl dönümü mesajı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajın "Milli Mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.

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