13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe önemli kabuller

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Başkan Erdoğan ardından da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.


SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA