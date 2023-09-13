Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ezInJCu7Sn — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 13, 2023