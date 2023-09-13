Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de peş peşe önemli kabuller
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Başkan Erdoğan ardından da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ezInJCu7Sn— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 13, 2023
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