Son dakika | Bakan açıkladı! 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi

Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, tehdit nereden geliyorsa, 1 terörist varsa kaynaığından etkisiz hale getiriyoruz.

40 yıldır sorunlarımızın başında yer alan terör bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle tek bir kulübemiz dahi kalmayacaktır.

Terörü ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz.

İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride Savunma Bakanlığı sınır hattı ve ötesinde, MİT istihbarat ile uyum içinde amansız bir mücadele veriyoruz.

258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröre karşı İHA'larımızla SİHA'larımız 15640 saat gerçekleştirdi. 41 bin 66 kırsal bölgede operasyon gerçekleştirildi. Bunların 20'si büyük operasyon 137'si orta operasyon.Son 90 günde 43 bin 90 operasyon düzenledik.258 terörist etkisiz hale getirildi. Sol Terör örgütlerine karşı 71 terör operasyonu yapıldı. 34'ü bombalı olmak üzere 44 eylem önlendi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz.

Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyonda 1767 kişi gözaltına alındı.

Tüm asayiş olaylarına baktığımızda ekiplerimiz her 10 olaydan 9'unu aydınlatmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin acısını beraber yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alandaki büyük iki depremden 14 milyon insanımız etkilendi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremin 645 bin kurulu çadırda 2 buçuk milyon vatandaşa düzen sağladık. 1 milyon 188 bin 218 kişiyi tesislerimizde ağırladık. Geçici barınma hizmetlerimiz artık konteyner kentlerde ve kira yardımı halinde sürüyor. Konteynerlardaki yaşam standartlarını yükseltmek için bir evde olması gereken malzemeleri temin ediyoruz.