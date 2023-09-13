Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan görüntü! İBB kaderine terk etti: Çöplüğe döndü

1453 yılında şehit olan askerlerin gömüldüğü yer 1700'lü yıllarda Hacı İvaz Efendi tarafından duvarlarla çevrilmişti. Bugüne kadar uluşan ecdat yadigarı türbe ve çevresi, bakımsızlıktan çöp yığını içinde kaldı. Temizliği ve bakımı İBB bünyesinde olan türbenin içler acısı hali görenleri de üzüyor. Çöp yığını içinde kalan Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi havadan görüntülendi.