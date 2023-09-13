13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DİYANET HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI! 2024 Hac kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur? Hac parası ne kadar, kaç TL? e-Devlet Hac işlemleri...

DİYANET HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI! 2024 Hac kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur? Hac parası ne kadar, kaç TL? e-Devlet Hac işlemleri...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
ABONE OL
DİYANET HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI! 2024 Hac kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur? Hac parası ne kadar, kaç TL? e-Devlet Hac işlemleri...

Hacı adaylarının merakla gün geldi. Hac ön kayıt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında hacı adaylarının ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte, 2024 Hac ön kayıt başvuru ekranı!

2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş, hac kayıtlarının başlayacağı tarihi bekliyordu. Hac ön kayıt işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü itibarıyla e-Devlet üzerinden erişeme açıldı. İşte, e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı!

2024 HAC KAYITLARI BAŞLADI!

2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik ön kayıtlar 13 Eylül'de başladı.

HAC KAYIT İŞLEMLERİ E-DEVLET EKRANI

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Hac ön kayıtları 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

Önemli hatırlatmalar!

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.

Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)

*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)

*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)

*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR

*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR

*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA