DİYANET HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI! 2024 Hac kayıtları başladı mı, nasıl başvurulur? Hac parası ne kadar, kaç TL? e-Devlet Hac işlemleri...
Hacı adaylarının merakla gün geldi. Hac ön kayıt başvuruları bugün itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında hacı adaylarının ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte, 2024 Hac ön kayıt başvuru ekranı!
2024 yılında hacca gitmek isteyen binlerce vatandaş, hac kayıtlarının başlayacağı tarihi bekliyordu. Hac ön kayıt işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü itibarıyla e-Devlet üzerinden erişeme açıldı. İşte, e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı!
2024 HAC KAYITLARI BAŞLADI!
2024 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik ön kayıtlar 13 Eylül'de başladı.
HAC KAYIT İŞLEMLERİ E-DEVLET EKRANI
Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Hac ön kayıtları 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak
2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.
"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.
Önemli hatırlatmalar!
Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?
2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.
Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ
*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)
*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)
*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)
*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR
*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR
*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlid Kandili ne zaman, eylülün kaçında? Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı nedir? Yapılması gereken ibadetler neler?
- 2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Ziraat Bankası ödeme...
- SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA SONUCU 2023! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!
- Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?
- GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
- Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
- GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
- Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!