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2024 Yerel seçimleri ne zaman olacak? İşte 2024 Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, mahalle muhtarları seçim tarihi…

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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2024 Yerel seçimleri ne zaman olacak? İşte 2024 Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, mahalle muhtarları seçim tarihi…

2024 Yılı yerel seçimlerin tarihi önümüzdeki senenin en önemli konularının başında yerini aldı. Hem siyasi kanatta hem de vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen yerel seçimler için hazırlıklar ise daha şimdiden başladı. İşte 2024 Büyük Şehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti seçim tarihi…

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