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AK Parti'de kritik MYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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AK Parti’de kritik MYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.

GÜNDEM YEREL SEÇİMLER
MYK toplantısının ana gündem noktası kongre süreci ve yerel seçimler olacak. Toplantıda 7 Ekim AK Parti 4'ncü olağanüstü kongresinin temasının da belirlenmesi bekleniyor.

Olağanüstü kongrenin ardından hayata geçirilmesi planlanan yerel seçimler için özel ekiplerin çalışması ile 81 ilin tamamında kazanacak adaylar MHP ile ortaklaşa belirlenecek. Hangi il, ilçe ve beldede kimin aday çıkacağı kesinleştirilecek.

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