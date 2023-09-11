CHP'deki yalancı kim? İYİ Parti'den transfer edilen İbrahim Alagöz'e "Nilüfer" adaylığı verildi iddialarına CHP'den yalanlama...

YİNE YALANLANDI

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'den yaptığı İbrahim Alagöz transferi ve Alagöz'e Nilüfer Belediyesi'ni önermesi CHP tabanında krize neden olurken Kılıçdaroğlu'nun A Takımı her zaman olduğu gibi yine yalanlama politikasını seçti.

İsmail Saymaz'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "İbrahim Alagöz, 20 – 25 gün önce genel başkanımızı arayıp üye olmak istediğini söylüyor. Randevu verilmeyince birisi devreye giriyor. Genel başkanımız 'Meral hanımdan izin almış mı?' diye soruyor. 'İzin aldı' diyorlar. Randevu veriliyor. Genel başkanımız görüşmede Alagöz'e 'İzin aldınız mı?' diyor. O da 'Aldım, Akşener de mutlu oldu' demiş. Bursa'da göçmenler hakkında çalışma yapabileceğini söylemiş" ifadelerini kullandı.