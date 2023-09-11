CHP'deki yalancı kim? İYİ Parti'den transfer edilen İbrahim Alagöz'e "Nilüfer" adaylığı verildi iddialarına CHP'den yalanlama...
İYİ Parti'den CHP'ye geçen İbrahim Alagöz kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nilüfer Belediyesi başkan adaylığı önerdiğini ifade etmesinin ardından konuya ilişkin CHP'den bu konuya yalanlama geldi. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Alagöz'e belediye başkanlığı teklifi götürülmediğini ifade etti. Bu açıklamalar sonrası CHP'de söylenen bu yalanın sahibinin hangi taraf olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
Seçimlerde büyük bir hezimet aşayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahkepker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak ataması parti içinde büyük tepkiye neden oldu.
"MESAJLARINI BİLSEM ATAMAZDIM"
Kılıçdaroğlu ise bu skandalı "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" gibi bir cümleyle savundu.
Olaya ilişkin CHP medyasında Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği bilinen İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu'na hareket eden Tanju Özcan'a ihraç, Atatürk'e hakaret eden Mahpeyker'e oda!" derken HALK TV yazarı Mehmet Tezkan ise "CHP'nin anahtarını vermediği kalmış" ifadelerini kullandı.
GAYRİRESMİ DANIŞMAN
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce krize neden olan ve danışmanlıktan el çektirilen eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u da "Tekrardan gel danışman ol" deyip yanına çağırdığı ortaya çıktı.
Ulukuş ise "Kılıçdaroğlu'nun gel danışman ol" çağrısına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.
"NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINI TEKLİF ETTİ"
Diğer yandan CHP lider,, İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ü transfer edip rozetini bizatihi kendisi taktı.
Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Alagöz ise "Kıymetli hemşehrilerim, Sayın Kılıçdaroğlu' nun daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve Bursamız için daha aydınlık bir gelecek inşa etme yolunda yeni bir adım attık" dedi.
Fondaş İsmail Saymaz bu transferle ilgili Alagöz'ün Akşener'e giderek, "Kılıçdaroğlu, bana Nilüfer Belediyesi Başkan adaylığını önerdi" dediğini aktardı. Kılıçdaroğlu tarafından davet edildiğini söyleyen Alagöz ise Nilüfer iddiasını reddetmedi.
YİNE YALANLANDI
Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'den yaptığı İbrahim Alagöz transferi ve Alagöz'e Nilüfer Belediyesi'ni önermesi CHP tabanında krize neden olurken Kılıçdaroğlu'nun A Takımı her zaman olduğu gibi yine yalanlama politikasını seçti.
İsmail Saymaz'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "İbrahim Alagöz, 20 – 25 gün önce genel başkanımızı arayıp üye olmak istediğini söylüyor. Randevu verilmeyince birisi devreye giriyor. Genel başkanımız 'Meral hanımdan izin almış mı?' diye soruyor. 'İzin aldı' diyorlar. Randevu veriliyor. Genel başkanımız görüşmede Alagöz'e 'İzin aldınız mı?' diyor. O da 'Aldım, Akşener de mutlu oldu' demiş. Bursa'da göçmenler hakkında çalışma yapabileceğini söylemiş" ifadelerini kullandı.
"TEKLİF GÖTÜRÜLMEDİ"
Karabıyık, Alagöz'e belediye başkanlığı teklifi götürülmediğini de söyledi.
CHP'deki Perinaz Mahpeyker Yaman krizinin etkileri sürerken İbrahim Alagöz'ün de Kılıçdaroğlu'na arkadaşları tarafından önerilmesi büyük bir tartışma konusu oldu.
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