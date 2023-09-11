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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sınır hattında 12 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sınır hattında 12 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’nin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’nün FETÖ, 1’nin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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