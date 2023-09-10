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İzmir'de Suriyeli sığınmacılara ırkçı saldırı! Nefret kusup otobüsten indirdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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İzmir’de Suriyeli sığınmacılara ırkçı saldırı! Nefret kusup otobüsten indirdiler

İzmir'in Buca ilçesinde belediye otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Suriyeli 3 kadın ve çocuklarıyla birlikte araçtan indirildi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, otobüsteki vatandaşların “defolun gidin ülkenize, ohh” dedikleri duyuldu.

Buca ilçesine bağlı Gediz semtinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde Suriyeli 3 kadın ile otobüsteki vatandaşlar arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRI: NEFRET KUSTULAR

Kavganın nedeni bilinmezken, Suriyeli kadınlar seyir halindeki otobüs durdurulduktan sonra çocuklarıyla birlikte yolda indirildi. Görüntülerde hakarete uğrayan Suriyeli kadınlar aşağı indirildikten sonra yolculardan bazılarının 'defolun gidin ülkenize, ohh" dedikleri duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Vatandaşlar sosyal medyaya düşen görüntülere tepki gösterdi.

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