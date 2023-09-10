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Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu

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Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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