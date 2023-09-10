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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev arasında kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olayları ele aldı.

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