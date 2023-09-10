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Fas'ta depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Fas’ta depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde son verilere göre hayatını kaybeden 2 bin 12 kişi için Fas Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada yurt genelinde tüm camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Fas'ta ve Mescid-i Aksa'da Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Faslılar, yurt genelinde tüm camilerde öğle namazını müteakip, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Fas Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün yurt genelinde tüm camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

MESCİD-İ AKSA'DA DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da öğlen namazı sonrası Müslümanlar, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: FASLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

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