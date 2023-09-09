CHP’de anketler kimi önde gösteriyor? 'Alarm zilleri çalıyor'
Türkiye'de Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin geride kalmasının ardından artık gözler Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere çevrildi. Sabah Gazatesi yazarı Mahmut Övür, geçtiğimiz akşam A Haber ekranlarına konuk olan ve son 4 seçimin sonuçlarını doğru tahmin ettiğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman'ın son anketiyle ilgili bir yazıyı köşesine aldı.
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılırken, 8'li koalisyon ağır bir hezimet aldı. Alınan yenilgi sonrası koalisyon birbirine girerken gözler yerel seçimlere çevrildi. Seçim sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, değişim ve istifa çağrılarına kulak tıkadı.
Kurultaya hazırlanan CHP'de gözler yeni genel başkanın kim olacağına çevrilirken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün köşesinde "CHP'de anketler kimi önde gösteriyor?" başlıklı bir yazı yazdı.
İşte Övür'ün dikkat çeken yazısı:
İki mayıs seçimlerinde sadece Millet İttifakı partileri değil, o partilere destek veren aydınlar, anketçiler ve gazeteciler de kötü bir sınav verdi.
Seçim sonrası doğal olarak herkes siyasetçilere yüklendi ama diğerlerinin günahı da onlardan az değildi. Birçok anket firması, seçim sonuçlarını manipüle etmek için elinden geleni yaptı.
Ama hakkını teslim edelim, "iyi" olanlar da vardı. Aralarında Optimar, Sonar, Areda Survey ve Betimar gibi 4-5 firma, anketçilerin yüz akı oldu. Özellikle Betimar'ın sonuçları inanılmazdı. Bırakın kabul edilebilir artı eksi yüzde 2 hata payını, sonuçlar neredeyse bire birdi. Alın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu. Betimar, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 52.19 olarak açıkladı. Gerçekleşen ise yüzde 52.18'di...
Doğal olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da yüzde 47.81'di. Gerçekleşen ise 47.82...
Önceki gün A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında Betimar Başkanı Gürkan Duman, muhalefetin dikkate alması gereken güncel bir araştırmayı açıkladı.
Eylülün ilk haftasını kapsayan, 1570 seçmenle ve 26 ilde yapılan araştırma, son 10 gün içinde CHP'deki liderlik yarışına ve İyi Parti'yle ilgili tartışmalara halkın nasıl baktığına cevap veriyor.
Önce CHP'den başlayalım.
CHP içinde süren liderlik tartışmalarının henüz nasıl seyredeceği netleşmiş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devam edecek görünüyor ama evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Henüz İstanbul İl Kongresi de yapılmadığı için Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi çıkacak belli değil. Sürprizler olabilir.
Sokaktaki eğilim de Kılıçdaroğlu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.
En kritik soru da şu: "Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleştirilecek bir genel başkanlık yarışını sizce kim kazanır?"
Cevaplar Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Özel ise yüzde 38.2.
Bu soru bütün seçmenleri kapsadığı için daha çok kanaat belirtilmiş. CHP'ye oy verenlere gelince işin rengi değişiyor. Sonuç Kılıçdaroğlu için vahim. CHP'lilerin yüzde 43.3'ü Kılıçdaroğlu diyor, Özel diyenlerin oranı ise yüzde 47.6.
Şansı az görünen Özgür Özel için böyleyse, İmamoğlu'nun umutlanmaması mümkün mü?
AKŞENER NE KADAR İNANDIRICI?
Gelelim son günlerde çok tartışılan Meral Akşener ve İyi Partililerin açıklamalarına... Betimar ilk sırada halka şu soruyu soruyor: "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız' açıklamasıyla ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?"
Destekliyorum: Yüzde 31.4. Pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor: Yüzde 15.9. Desteklemiyorum: Yüzde 41.3, Cevap yok: 11.4.
Burada ilginç olan İyi Partiye oy verenlerin tavrı. Yüzde 66'sı doğru bulurken yüzde 5.5'i pazarlık için diyor, yüzde 19.8'i de yanlış buluyor. Cevap vermeyenlerin oranı da 8.8... Neredeyse yüzde 30'u aşkın kendi partilisi bu teze karşı çıkıyor. İşi hiç kolay değil.
Son günlerde sanki Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la görüşmesine nispet yapmak için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi ise halkın hiç ilgisini çekmemiş. İki partinin yerel seçimlerde işbirliği yapmalarına oy veririm diyenlerin oranı sadece yüzde 13.7.
Bu araştırma da gösteriyor ki, hem İyi Parti'nin nasıl tavır alacağı hem de ittifakın yürüyüp yürümeyeceği CHP'deki liderlik yarışının nasıl sonuçlanacağına ve CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı.
HDP gerçeğini de eklerseniz herhalde önümüzdeki 6 ay boyunca tıpkı genel seçimler öncesi gibi muhalefetin gelgitlerini tartışacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...
- Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...
- İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
- Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
- KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...
- ZEKA TESTİ:Resimde kaç kuş var? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözüyor!
- Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! Meğer hep yanlış yapmışız!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!