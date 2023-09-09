CHP’de anketler kimi önde gösteriyor? ’Alarm zilleri çalıyor’



Son günlerde sanki Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la görüşmesine nispet yapmak için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi ise halkın hiç ilgisini çekmemiş. İki partinin yerel seçimlerde işbirliği yapmalarına oy veririm diyenlerin oranı sadece yüzde 13.7.

Bu araştırma da gösteriyor ki, hem İyi Parti'nin nasıl tavır alacağı hem de ittifakın yürüyüp yürümeyeceği CHP'deki liderlik yarışının nasıl sonuçlanacağına ve CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı.