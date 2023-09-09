Halk TV'nin sık sık ekranlara çıkardığı sigorta uzmanı Dilek Ete SGK'yı dolandırdı! Öz annesi savcılığa şikayet etti
Halk TV’nin “sosyal güvenlik uzmanı” olarak ekranlarına sık sık konuk ettiği Dilek Ete’nin, SGK’yı dolandırdığı ve 20 milyon liralık mal varlığını üzerine geçirdiği iddia edildi. Ete'yi şikayet eden ise annesi oldu.
İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 71 yaşındaki 4 çocuk annesi Nejla Günay, Halk TV'de programlara konuk olan sosyal güvenlik uzmanı kızı Dilek Ete'yi hileli şekilde emekli olarak SGK'yı dolandırdığı ve 20 milyon liralık mal varlığını üzerine geçirdiği iddiasıyla dolandırıcılıktan savcılığa şikâyet etti.
Günay, şikâyet dilekçesinde daha önce kendisine karşı mahkeme kararıyla şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbiri uygulanan kızı Dilek Ete'nin erken emekli olabilmek için kendi işlettiği sosyal güvenlik müşavirliğini yüzde 80 engelli kardeşi Ersin Turgut'un üzerine kurduğunu ifade etti.
KARDEŞİNİN ÜZERİNE
Tabela üzerinde 'Dilek Ete Sosyal Güvenlik Müşavirliği' yazan şirketi engelli kardeşi üzerine kurarak kendini de yanında çalışan olarak gösteren Dilek Ete'nin hileli şekilde emekli olduğunu iddia eden Günay, kızı hakkında 'nitelikli dolandırıcılık suçundan' dava açılmasını ve öz kızının ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi.
Nejla Günay, kızının işyerini kendi üzerine açması durumunda daha fazla prim gün sayısına tabi olacağını, Bağkur'lu olmamak için bu yöntemi izlediğini öne sürdü.
HUZUREVİNDE SABAH'A KONUŞTU
Nejla Günay, huzurevinde SABAH'a konuştu. Günay, "Kızım Dilek 4 yıl önce emekli oldu. Emeklilik için gerekli prim günü sayısı artmasın diye tabelasında kendi adı yazan ve kendi işlettiği şirketini engelli olan oğlum Ersin'in üzerine açtı. Kendisini de yanında çalışan olarak gösterdi. Eğer işyerini kendi üzerine açsaydı Bağkur'lu olacaktı. Böyle olsaydı daha fazla prim günü üzerinden emekli olacaktı. Hileli bir emeklilik oldu. Öz kızım diye güvendim, şimdiki değeri 20 milyon lira olan altın, ev ve nakit paramı kızıma teslim ettim. Ancak bunları bana geri vermedi. Bu 20 milyonluk mallarıma el koyduğu için ayrıca bir şikâyette bulundum. Beni darp etti. Engelli oğlumu da üzerime saldı. Engelli oğlumdan da dayak yedim. Huzurevi daha güvenli diye buraya yerleştim. Eşimden boşandım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023-2024 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Aynı anda hem burs hem kredi alınabilir mi?
- Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...
- Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...
- İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
- Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
- KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...
- ZEKA TESTİ:Resimde kaç kuş var? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözüyor!
- Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! Meğer hep yanlış yapmışız!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...