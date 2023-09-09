Halk TV’nin sık sık ekranlara çıkardığı sigorta uzmanı Dilek Ete SGK’yı dolandırdı! Öz annesi savcılığa şikayet etti

HUZUREVİNDE SABAH'A KONUŞTU

Nejla Günay, huzurevinde SABAH'a konuştu. Günay, "Kızım Dilek 4 yıl önce emekli oldu. Emeklilik için gerekli prim günü sayısı artmasın diye tabelasında kendi adı yazan ve kendi işlettiği şirketini engelli olan oğlum Ersin'in üzerine açtı. Kendisini de yanında çalışan olarak gösterdi. Eğer işyerini kendi üzerine açsaydı Bağkur'lu olacaktı. Böyle olsaydı daha fazla prim günü üzerinden emekli olacaktı. Hileli bir emeklilik oldu. Öz kızım diye güvendim, şimdiki değeri 20 milyon lira olan altın, ev ve nakit paramı kızıma teslim ettim. Ancak bunları bana geri vermedi. Bu 20 milyonluk mallarıma el koyduğu için ayrıca bir şikâyette bulundum. Beni darp etti. Engelli oğlumu da üzerime saldı. Engelli oğlumdan da dayak yedim. Huzurevi daha güvenli diye buraya yerleştim. Eşimden boşandım" dedi.