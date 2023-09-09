Asansör skandalında yeni perde! Sadece İzmir ile sınırlı kalmamış... Muharrem İnce de şahitlik yaptı
CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. O iddiaya göre Engin Özkoç belediye başkanı seçildiğinde Tanju Özcan'ı arayıp “Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz.” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iddianın doğru olduğunu söyledi.
CHP'li Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'ın, 2019'da ortaya çıkan 'asansör' skandalının sadece İzmir'le sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olduğu dönemde Engin Özkoç'un kendisini arayarak "Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde arıyorum. Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz" dediğini açıklarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu iddiayı doğruladı.
İddiaların odağındaki Engin Özkoç'un 2019'da İzmir'deki ilçe belediyelerini tek tek gezerek asansör işlerini İstanbul merkezli bir firmaya verdirmeye çalıştığı ve ziyaretlere CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.
Önceki gün katıldığı canlı yayında asansör skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, "Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı. 'Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde arıyorum. Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi. Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm, 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi" ifadelerini kullandı. Gündemi sarsan bu iddiayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldığı televizyon programında doğruladı. İnce, "Tanju Özcan'ın asansör iddiasına ben de tanığım" diye konuştu.
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