Asansör skandalında yeni perde! Sadece İzmir ile sınırlı kalmamış... Muharrem İnce de şahitlik yaptı

CHP'li Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'ın, 2019'da ortaya çıkan 'asansör' skandalının sadece İzmir'le sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olduğu dönemde Engin Özkoç'un kendisini arayarak "Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde arıyorum. Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz" dediğini açıklarken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu iddiayı doğruladı.

İddiaların odağındaki Engin Özkoç'un 2019'da İzmir'deki ilçe belediyelerini tek tek gezerek asansör işlerini İstanbul merkezli bir firmaya verdirmeye çalıştığı ve ziyaretlere CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın da eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.