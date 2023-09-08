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Son dakika | PKK'nın sözde Zagros sorumlusu sarı torbada

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Son dakika | PKK’nın sözde Zagros sorumlusu sarı torbada

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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