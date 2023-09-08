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Son dakika | Diyarbakır'da terör eylemi hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Son dakika | Diyarbakır’da terör eylemi hazırlığı yapan 5 terörist yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu.

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