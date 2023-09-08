AK Parti ve MHP’den özel çalışma! Yeril seçim süreci 7 Ekim’den sonra başlayacak

Türkiye'de bin 392 belediyenin 810'u AK Partili yönetim tarafından, 231 belediye ise MHP'nin yönetiminde olmak üzere bin 41 belediye Cumhur İttifakı ile yönetiliyor.

Mevcut yönetimler ile birlikte başta 11 Büyükşehir olmak üzere Cumhur İttifakı, genel seçimde elde ettiği seçim başarısını yerelde de sürdürmek istiyor. Belde, ilçe, büyük ve merkez ilçelerde kazanacak adayların belirlenmesi için önümüzdeki günlerde AK Parti ve MHP'de özel komisyon ekibi kurulacak. Komisyon, güçlü adayların isimlerini Erdoğan ve Bahçeli'ye sunacak.