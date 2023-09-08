CHP’li İBB kaderine terk etti: Yıldız Korusu can çekişiyor

Çadır Köşkü için 2018, Malta Köşkü için ise 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na projeler sunuldu. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu her iki projeyi de onayladı. İBB 2021 yılında Çadır Köşkü için bir restorasyon çalışması yaptığını duyurdu.

2 yıldan uzun süredir devam eden Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşklerin restorasyonu nedeniyle vatandaştan kopartılan köşklerin ve parkın durumu ise içler acısı. Tarihi Çadır Köşkü'nde 'Köşkümüz tadilat sebebi ile geçici bir süre hizmet veremeyecektir' afişi asılırken Malta Köşkü'nde ise 'Size daha iyi hizmet sunabilmek içim yenileniyoruz' pankartı astı.