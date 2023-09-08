Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın sır ölümü aydınlandı! İşte rapor
Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın Maltepe Cezaevi'nde geçtiğimiz şubat ayında koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu, Arslan'ın ölümün asılma sonucu olduğunu bildirdi. Savcılık kamera kayıtlarını inceleyerek kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığını kaydetti. Arslan'ın ölümünün kendisini asması sonucu meydana geldiğini belirten savcılık, olayda herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığını aktararak takipsizlik kararı verdi.
2006 yılında hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan 16 Şubat günü cezaevinde ölü bulundu. Maltepe Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenilen Arslan'ın ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla sır perdesi ortadan kalktı.
ADLİ TIP: ÖLÜMÜ ASI SONUCU
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli olduğu soruşturmada Alparslan Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan müşteki olarak yer aldı. Kararda, olay günü 20.06'da B-6 alt 3 nolu odaya sayım için gidildiğinde hükümlü Arslan'ın çöp poşetini ip yaparak banyo kapısının menteşe kısmına kendini asarak ölü bulunduğu aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Arslan'ın ölümünün ası sonucu gerçekleştiği belirtildi.
ODASINDAN SESLER GELİNCE
Kararda, ceza infaz kurumunda görevli ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak ifadesi alındı. Memurlar, sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını söyledi. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp sedyeye yatırdıklarını, sağlık memuruyla beraber hükümlü kabul yerine gittiklerini belirtti. 112'ye haber verdiklerini ve sağlık memurunun kalp masajı yaptığını anlatan görevliler, sonrasında 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü ifade etti.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ KASIT, KUSUR GÖRÜLMEDİ
Kamera kayıtlarının da incelendiği aktarılan kararda, Alparslan Arslan'ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde herhangi bir kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı kaydedildi. Ölümünün kendini asması sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığı ifade edilerek takipsizlik kararı verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Namaz vakitleri Günlük Diyanet | İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Antalya... Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saat kaçta?
- Lise sınıf tekrarı var mı, geri mi geldi? Resmi Gazete'de yayımlandı, son dakika! Kaç ders zayıf gelirse sınıfta kalırım?
- İbn-i Sina saçlarınıza özel reçeteyi asırlar önce verdi! Beyazları tek tek ortadan kaldıracak yöntem!
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli maç saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...
- Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...
- Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...
- Veli Eren Atay bulundu mu, haber var mı? Müge Anlı'daki kayıp Veli Eren kimdir, nerede kayboldu?
- KYK YURT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET! GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2023? Yurt ücretleri, asil ve yedek yurt hakkı kazananlar...
- Çukur'un Nehir'iydi! Hazal Subaşı kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilek Taşı dizisi Figen hangi dizilerde oynadı? İşte biyografisi...