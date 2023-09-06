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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Son dakika haberi | Seçimlerin ardından darmadağın olan koalisyon masasına son tekmeyi İYİ Parti lideri Meral Akşener vurdu. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Akşener, katıldığı bir programda her fırsatta desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstünü çizdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri, "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey... Kaybetmelerini göze alıyoruz!" çıkışı yaptı.

Giriş Tarihi: 06.09.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 11:46
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

8 birbirine benzemeyen parti, koalisyon yaptı. Aylarca aynı masanın etrafında toplanıp dağıldı. Yenilen yemeklerden, liderlerin hangi sırayla masada oturacağına kadar her şey tartışıldı. Ancak hiçbiri, tek bir konuda bile anlaşamadı.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Sonuç olarak Türkiye'yi yönetme hayali kuran koalisyon ortakları, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşadı. Hiçbiri, yenilginin nedenini sormadı, araştırmadı. Birleşerek kazanacağız diyenler, birbirine savaş açtı.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Masanın gizli ortağı HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle milliyetçi kesimin tepkisini alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurultayda 'Size hayatta başarılar' diyerek ortaklarına kapıyı kapattı.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Ardından 26 Ağustos'ta yaptığı çalışmada, yerel seçimler için her ilçede her beldede aday göstereceklerini açıkladı…

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstünü çizdi! İYİ Parti lideri Meral Akşener el yükseltti aday ismini dahi açıkladı

Bunun üzerine İYİ Parti ve HDP desteğiyle seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panik sardı. Önceki gün bir YouTube kanalına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem 8'li koalisyondaki adaylık süreci hem de yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.