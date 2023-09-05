Milyonların gözü bugün toplanacak kritik Kabine’de! İşte masadaki konular

FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADALE!

Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de Kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan'daki G-20 sonra ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve öğrencilerin merak ettiği vergisiz cep telefonu konusunun da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.