Milyonların gözü bugün toplanacak kritik Kabine'de! İşte masadaki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti sonrası Külliye'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Orta Vadeli Program, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele, gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması Kabine’nin ana gündem maddeleri olarak masada yer alacak.
Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından bugün gerçekleşecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan alınan kararlar ile ilgili millete seslenecek.
SOÇİ'DE ALINAN KRİTİK KARARLAR MASADA
Kabine toplantısında, Soçi'de alınan kararların masaya gelmesi bekleniyor. Bunun yanında iç ve dış gelişmelerle birlikte ekonomik unsurlarında ele alınması bekleniyor. Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle birlikte Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlarda toplantıda değerlendirilecek.
EKONOMİDE GÖZLER OVP'DE!
Ekonomi cephesinde gözler Orta Vadeli Programda olacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.
FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADALE!
Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele konuları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de Kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan'daki G-20 sonra ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak.
GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve öğrencilerin merak ettiği vergisiz cep telefonu konusunun da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
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