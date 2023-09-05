İYİ Partili Beker'in "Allah memleketi korumuş" sözlerine İYİ Parti'den bir tuhaf savunma: İroni yapmıştır

"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"

"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.