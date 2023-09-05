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İYİ Partili Beker'in "Allah memleketi korumuş" sözlerine İYİ Parti'den bir tuhaf savunma: İroni yapmıştır

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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İYİ Partili Beker’in Allah memleketi korumuş sözlerine İYİ Parti’den bir tuhaf savunma: İroni yapmıştır

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in "Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düşerken CHP'li Özgür Özel bu cümlelere "Konuşursam kalbini kırarım" şeklinde yanıt verdi. İki parti arasında yeni bir gerilim yaşanırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural yaptığı açıklamada bu sözlerin bir ironi olabileceğini söylerken Özgür Özel hakkındaki soruya kaçamak yanıt verdi. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak seçimlerdeki hezimet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklendi.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN GERİ ADIM

Akşener yaptığı konuşmada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarının sinyalini verirken İstanbul ve Ankara konusunda ise geri adım atmıştı.

"HİÇBİR PARTİYLE YAN YANA GELMEYECEĞİZ"

"Seçimlere ayrı girelim" çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ"

Diğer yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker yaşanan süreci değerlendirirken "Diyelim ki 6'lı masa seçimi kazandı. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız, Allah memleketi korumuş." dedi.

"BİR ŞEY SÖYLERSEM KALBİNİ KIRARIM"

CHP'li Özgür Özel ise Beker'in bu sözlerine yönelik 'O konuda söyleyecek çok bir şey yok. Bir şey söylersem kalbini kırarım.' ifadelerini kullandı.

BİR BAKIMA İRONİ YAPTI

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural yaptığı katıldığı canlı yayında Beker'in sözlerini değerlendirdi.

Vural Beker'in sözlerine yönelik "Seçimi kazanmak çok önemliydi. Zannederim süreçler konusundaki serzenişleri kastetti. Bir bakıma ironi yaptı." ifadelerini kullandı.

Özel'in Beker'in sözlerine yönelik "Onun ona söylediklerine cevap verme mekanizması değilim" diyerek kaçamak yanıt verdi.

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