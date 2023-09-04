İzmir ile Rize arasındaki uçuşlar başlıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rize-İzmir uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer 18 Eylül'de yapılacak" dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye'yi uluslararası bir lojistik üs olarak dünyaya bağlayacak olan İyidere Lojistik Liman Projesi'nin faaliyete geçeceği tarihi de açıklayarak, "Bu liman stratejik öneme sahip. 2026 yılı içerisinde faaliyete geçireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize il koordinasyon toplantısı sonrasında basın açıklaması yaparak, Rize-İzmir uçuşlarının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, "İlk sefer 18 Eylül'de yapılacak. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz" dedi.