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Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | İzmir ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | İzmir ve çevre illerde hissedildi | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.

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