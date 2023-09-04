04 Eylül 2023, Pazartesi
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İzmir'de deprem mi oldu? Muğla, Aydın, Balıkesir kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son dakika duyurdu!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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İzmir’de deprem mi oldu? Muğla, Aydın, Balıkesir kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son dakika duyurdu!

Son dakika haberleri... AFAD 04 Eylül Pazartesi günü Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. 4.4 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair detaylar araştırılıyor. İşte AFAD duyurusu...

Ege Denizi'nde bulunan Kuşadası Körfezi, bugün 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve bu sarsıntı başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin etkileriyle ilgili detaylar henüz netleşmemekle birlikte, bölgedeki yetkililer olayı yakından takip ediyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.08 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2023-09-04
Saat:08:26:08 TSİ
Enlem:37.962 N
Boylam:27.141 E
Derinlik:6.97 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

04-09-2023 08:26:08 37.962 27.141 6.97 MW 4.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.08 km] Menderes (İzmir) 601673
04-09-2023 07:30:13 38.555 38.071 6.82 MW 3.9 Yazıhan (Malatya) 601667
04-09-2023 07:07:50 38.127 38.559 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 601670
04-09-2023 07:07:37 36.941 29.324 7 ML 1.3 Çameli (Denizli) 601672
04-09-2023 07:06:44 38.859 41.052 6.9 ML 1.8 Solhan (Bingöl) 601671
04-09-2023 06:56:42 37.858 36.43 7.03 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601661
04-09-2023 06:48:08 37.939 36.612 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 601660


04-09-2023 06:47:54 38.199 38.988 8.52 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 601663
04-09-2023 06:46:31 36.992 29.338 7 ML 0.8 Çameli (Denizli) 601664
04-09-2023 06:27:42 36.975 29.344 7.16 ML 1.1 Çameli (Denizli) 601657
04-09-2023 06:10:25 38.009 38.164 7 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 601655
04-09-2023 06:07:00 36.185 36.03 13.47 ML 1.9 Samandağ (Hatay) 601654
04-09-2023 05:52:11 37.858 29.48 5.36 ML 1.8 Bozkurt (Denizli) 601669
04-09-2023 05:08:49 38.558 38.054 7 ML 2.4 Yazıhan (Malatya) 601652


04-09-2023 05:08:45 40.371 26.088 7 ML 1.0 Ege Denizi - [20.12 km] Gökçeada (Çanakkale) 601668
04-09-2023 05:08:14 38.102 38.477 7.1 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 601653
04-09-2023 04:47:57 37.634 35.889 6.96 ML 2.3 Kozan (Adana) 601666
04-09-2023 04:45:02 38.161 37.418 7.17 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 601665
04-09-2023 04:13:33 41.759 32.486 7.11 ML 2.3 Amasra (Bartın) 601662
04-09-2023 03:43:17 38.034 37.375 7 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş) 601659

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