İzmir’de deprem mi oldu? Muğla, Aydın, Balıkesir kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD son dakika duyurdu!

Ege Denizi'nde bulunan Kuşadası Körfezi, bugün 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve bu sarsıntı başta İzmir ve Aydın olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin etkileriyle ilgili detaylar henüz netleşmemekle birlikte, bölgedeki yetkililer olayı yakından takip ediyor.