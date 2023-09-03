Meral Akşener'den yerel seçimler için yeni mesaj: Kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz
Geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere ayrı olarak gireceklerini duyuran ancak sonrasında iş birliği mesajları da veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Akşener "Seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" ifadelerini kullanırken partisini eleştiren CHP'li bazı isimlere de sert sözlerle yüklendi. Akşener "Arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak yaşanan mağlubiyet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.
"OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER KIZIP GİTTİ"
Akşener seçim mağlubiyetinin İYİ Parti'ye yüklenmesine ilişkin konuşurken "O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık. Kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. O olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır ama öyle bir durum yok. Bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Amma velakin asla kabul etmediğim bir şey var. 'İYİ Partililer çalışmadı' koskocaman kuyruklu bir yalandır. İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama İYİ Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne. Bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp, bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir." ifadelerini kullandı.
"ARKADAŞLARIMA SAYGISIZLIK EDENİ ÇARPARIM"
Akşener CHP'li ve CHP medyasındaki bazı kişilerin İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine de yanıt verirken "Bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterir. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere. Şimdi saygısızlığın, şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz." dedi.
"YEREL SEÇİMLERDE KAÇ KİLO ETTİĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"
Yerel seçimlerde her ilde ayrı aday için hazırlanacaklarını da söyleyen Akşener "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Meral Akşener daha önce de Afyon'da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki önce şahsın önce ben diyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. 2024 yerel seçimlerinde ittifak kurup kurmayacaklarını da açıklayan Akşener "Kendi kadrolarımızla yerel seçimlerde milletimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanarak yedili koalisyonun resmen dağıldığını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR İZLE | 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maçı canlı, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...
- Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…