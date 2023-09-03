03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener'den yerel seçimler için yeni mesaj: Kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz

Meral Akşener'den yerel seçimler için yeni mesaj: Kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
ABONE OL
Meral Akşener’den yerel seçimler için yeni mesaj: Kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz

Geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere ayrı olarak gireceklerini duyuran ancak sonrasında iş birliği mesajları da veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Akşener "Seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" ifadelerini kullanırken partisini eleştiren CHP'li bazı isimlere de sert sözlerle yüklendi. Akşener "Arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak yaşanan mağlubiyet sonrası Bay Kemal'e sert sözlerle yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.

"OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER KIZIP GİTTİ"

Akşener seçim mağlubiyetinin İYİ Parti'ye yüklenmesine ilişkin konuşurken "O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık. Kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. O olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır ama öyle bir durum yok. Bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Amma velakin asla kabul etmediğim bir şey var. 'İYİ Partililer çalışmadı' koskocaman kuyruklu bir yalandır. İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama İYİ Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne. Bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp, bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMA SAYGISIZLIK EDENİ ÇARPARIM"

Akşener CHP'li ve CHP medyasındaki bazı kişilerin İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine de yanıt verirken "Bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterir. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere. Şimdi saygısızlığın, şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE KAÇ KİLO ETTİĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

Yerel seçimlerde her ilde ayrı aday için hazırlanacaklarını da söyleyen Akşener "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Meral Akşener daha önce de Afyon'da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki önce şahsın önce ben diyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. 2024 yerel seçimlerinde ittifak kurup kurmayacaklarını da açıklayan Akşener "Kendi kadrolarımızla yerel seçimlerde milletimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanarak yedili koalisyonun resmen dağıldığını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu Akşener’e resti çekti

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA