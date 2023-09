Meral Akşener’den yerel seçimler için yeni mesaj: Kendimizin kaç kilo ettiğini göreceğiz

"OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER KIZIP GİTTİ"

Akşener seçim mağlubiyetinin İYİ Parti'ye yüklenmesine ilişkin konuşurken "O seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık da suçlandık. Kabulümdür. Keşke her şeyin sorumlusu, hataların, eksiklerin sorumlusu bu gariban olsun. O olmadığı zaman demek ki her şey iyi olur anlaşılır ama öyle bir durum yok. Bunun sorumlusu hep beraber hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği her bir kişidir. Dolayısıyla ben sorumluluğumu partim adına kabul ediyorum. Amma velakin asla kabul etmediğim bir şey var. 'İYİ Partililer çalışmadı' koskocaman kuyruklu bir yalandır. İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı kızdı, gitti. Onlara da saygım sonsuz ama İYİ Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy vermediler, bize de oy vermediler. Biz de ceza gördük. Can baş üstüne. Bu hatadan, bu eksikten, bu yanlıştan neyse bunun adı bir ders çıkarıp, bir daha hataysa hataları tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir. Seçmenin dediği başımızın üstündedir." ifadelerini kullandı.