CHP'li belediye rant için çocuk parkına el koydu! Bölge halkından tepki yağdı
CHP'li Fethiye Belediyesi, Ölüdeniz'de turizmin cazibe merkezinde yer alan içinde lunaparkın olduğu alanı ranta kurban etmek istedi. Yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 8 dönümlük araziyi kat karşılığı ihaleye çıkarmak için meclis gündemine aldı. Yerel seçimlere kısa süre kala belediyenin bu skandal kararı tepki çekti. Sosyal medyadan da gelen tepkiler üzerine karar meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle ekim ayına ertelendi.
Fethiye Belediyesi, turizmin cazibe merkezi konumundaki yaklaşık 8 dönümlük araziyi, kat karşılığı ihaleye çıkarmak istedi.
Turistik bölgedeki arazinin satışa çıkarılmasına, ilçe kamuoyundan tepkiler geldi. Ölüdeniz'in en değerli arazisi olan ve yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtilen arsanın, daha mecliste görüşülüp, ihaleye çıkarılmadan birilerine peşkeş çekileceği iddia edildi.
Belediyenin skandal kararı, sosyal medyadan da gelen tepkiler üzerine meclis toplantısında görüşülüp, oy birliğiyle Ekim ayına ertelendi.
OYUN PARKINI KİME PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ?
Çocukların oyun alanının rant uğruna betonlaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Lütfen ama lütfen böylesi bir hata yaşanmasın, her partiden tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma sesleniyorum. Yanlışın tarafı veya siyaseti olmaz, bu yanlışa dur diyelim.
Fethiye sokaklarına çıkmaya da Fethiye halkının suratına bakmaya da yüzünüz olmayacaktır. Çocuklarımızın geleceğini satan herkes yakın zamanda bunun vebalini ödeyeceklerdir.
Şu an üzerinde aktif lunapark bulunan arsanın bulunduğu mevkide sadece 1 adet dükkanın 25 Milyon TL'lerden bahsedildiği düşünülürse, bizler de diyoruz ki; acaba Bu Fethiye'mizin en değerli hazinelerinden birisini kimlere peş keş çekeceksiniz.
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