CHP’li belediye rant için çocuk parkına el koydu! Bölge halkından tepki yağdı

Fethiye sokaklarına çıkmaya da Fethiye halkının suratına bakmaya da yüzünüz olmayacaktır. Çocuklarımızın geleceğini satan herkes yakın zamanda bunun vebalini ödeyeceklerdir.

Şu an üzerinde aktif lunapark bulunan arsanın bulunduğu mevkide sadece 1 adet dükkanın 25 Milyon TL'lerden bahsedildiği düşünülürse, bizler de diyoruz ki; acaba Bu Fethiye'mizin en değerli hazinelerinden birisini kimlere peş keş çekeceksiniz.