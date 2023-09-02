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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13'ü FETÖ mensubu 18 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 13’ü FETÖ mensubu 18 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 18 kişinin yakalandığını bildirdi.

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