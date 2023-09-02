65 yaş üstü hastalar için yeni hizmet! Artık sadece telefonla...

Geçen yıl hayata geçirilen Beyaz Reform çalışmalarıyla hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) nedeniyle sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sağlık çalışanlarının mali sorunlarının çözümü, sağlıkta şiddetin katalog suçlar kapsamına alınması gibi birçok önemli düzenlemenin gerçekleştirildiğini anımsatan Koca, taban ücret ile sabit ücretin mahsuplaşmasının da ortadan kaldırıldığına dikkati çekti.

Koca, "Önümüzdeki dönemde daha çok sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çaba içerisinde olacağız. Şiddet, çok yönlü sebepleri olan bir durum. En önemli sebeplerden bir tanesi de çalışma ortamı. Çalışma ortamlarını her geçen gün daha nitelikli, hastamıza hizmet edebilir hale getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda doktorların hastalara daha kaliteli vakit ayırabilmelerini sağlamak için 32 bin tıbbi personel istihdam edildiğine dikkati çeken Koca, "Ayrıca hastanelere gelen hasta yükü fazla ve bunu azaltabilmek için de birinci basamağı güçlendirmek kaydıyla her geçen gün basamaklar arası bir geçişi planlamak istiyoruz." diye konuştu.