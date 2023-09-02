Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz
Seçimde alınan ağır yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı. Partide görev yapan isimlerin CHP'nin geçmişine hakim olmadığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. " dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından "Değişim" kriziyle sallandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Partinin eski ağır topları dahi Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.
İstifa seslerini kulağını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı değiştirerek yaptığı atamalarla koltuğunu da sağlama almaya çalıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayacağını anlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rotayı yeniden unuttuğu İstanbul'a kırmasıyla CHP lideri daha da rahatladı.
İLÇE BAŞKANLARINI FIRÇALADI
CHP yandaşı Cumhuriyet'in aktardığınan göre Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel merkezinde topladığı Akara ilçe başkanlarını fırçaladı.
Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını öne sürerek başkanların partinin geçmişini bilmediğini itiraf etti.
"OKUMUYORSUNUZ PARTİNİN TARİHİNİ BİLMİYORSUNUZ "
Kılıçdaroğlu, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hakim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp 'CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı" diyerek toplantıya katılan başkanları fırçaladı.
Kılıçdaroğlu'nun sahada herkesin kafasına göre konuştuğunu söyleyerek, "Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor" ifadelerini kullandı.
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