Yenilginin faturasını kendisi hariç herkese kesti! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ilçe başkanlarını fırçaladı: Kendi bastığımız kitapçıkları bile okumuyorsunuz

"OKUMUYORSUNUZ PARTİNİN TARİHİNİ BİLMİYORSUNUZ "

Kılıçdaroğlu, "Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hakim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp 'CHP şu tarihte cami yıktı' dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı" diyerek toplantıya katılan başkanları fırçaladı.