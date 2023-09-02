MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı’na özel klip
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet’in 100. Yıl Marşı’na özel olarak hazırladığı klibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşların beğenisine sundu. İşte o özel klip...
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan marşı, geçtiğimiz günlerde ilk defa seslendirildi. Bunun üzerine MSB, marşa özel hazırladığı klibi sosyal medyada paylaşarak vatandaşların beğenisine sundu.
MSB: Bu toprak, bu deniz, bu bayrak bizim. Tarihe sığmayan destanlar bizim. Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda. Kalplere kazınmış bu vatan bizim!
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