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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Vatandaşlardan yoğun ilgi: Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne 1 saatte gidebildi

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Vatandaşlardan yoğun ilgi: Kısıklı’dan Vahdettin Köşkü’ne 1 saatte gidebildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere çıktı.

YOL KENARINDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti.

OYUNCAK VE HARÇLIK DAĞITTI
Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Başkan Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

BAKKAL ZİYARETİ
Öte yandan Başkan Erdoğan Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirecek.

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