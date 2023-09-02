Başkan Erdoğan İstanbul’da! Vatandaşlardan yoğun ilgi: Kısıklı’dan Vahdettin Köşkü’ne 1 saatte gidebildi

OYUNCAK VE HARÇLIK DAĞITTI

Çevredeki çocuklara da oyuncak ve harçlık veren Başkan Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.