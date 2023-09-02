HDP'li Meral Danış Beştaş Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekeşen Türkiye'nin kritik öneme seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında büyük bir hezimet alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki koalisyon masasında ilk günden bu yana yaşanan kaosun yankıları sürüyor. HDP vekili Meral Danış Beştaş, habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 'gizli' protokol imzalayan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı. Bektaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?" derken, yaşananları "korkunç" olarak değerlendi. Konuşmasının devamında Bektaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik." diyerek tepki gösterdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimetten kurtulamayan koalisyon masasında aylardır devam eden 'kaos' her geçen gün farklı bri boyutuyla gündeme düşüyor.
BAKANLIK DAĞITTI!
13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki almıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı.
Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.
Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
"BİZ ÖZDAĞ BAKAN OLSUN DİYE Mİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİK"
"Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?" diyen Beştaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik." diye konuştu.
"KORKUNÇ BULUYORUM"
HDP vekili, "Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği HDP'li Figen Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı.
Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan HDP eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekten pişman olmuştu.
CHP liderinin 'özgürlük' vadettiği Yüksekdağ, "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı. Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, kendi adayımızı göstermeyi savunmuştuk" demişti.
Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gizli protokol' kavgası büyüyor.
Seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'ndan 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü aldığını söyleyen Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ni "Aşırı milliyetçi" olarak nitelemesinin ardından ateş püskürmüştü.
KILIÇDAROĞLU'NUN "AŞIRI MİLLİYETÇİ" ÇIKIŞI
Dün DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne 38 vekil kaptırmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerle oluşturduğumuz milletvekili aday listelerine yönelik eleştiriler haksızdır. Yüzde 25 oyumuz var, yüzde 50'ye ulaşmak için müttefiklere muhtacız. Bu listeleri bahane ederek partimiz içinde sert ve öfkeli tepkiler örgütlendi. 'Parti sağa kayıyor' haksız değerlendirmeleri yapıldı. Bazı ulusalcı seçmenler bu propagandanın da etkisiyle aşırı milliyetçi seçenekleri tercih etti. Bu partilerle yapılan ittifakın belgeleri olan ortak Protokol ve Anayasa değişiklik taslağı okunduğunda gelişmiş bir demokrasi programı hazırlandığı görülebilir." demişti
ÜMİT ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aşırı milliyetçi" sözlerinin ardından bir konuşmasını paylaşan Özdağ bu sözlere daha sonra kapsamlı yanıt vereceğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tartışmaları ile ilgili sitemimi iletiyorum." demişti
Özdağ söz konusu videoda "6'lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım!" ifadelerini kullanmıştı.
"OYUNUZUN 40'LARA DÜŞMESİNİ ENGELLEDİK"
Özdağ şunları söyledi:
"6'lı masadaki seçilemeyecek partilere milletvekili dağıtan, Meral Akşener masaya "kumar masası" diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi ikinci turda yüzde 40'lara düşmesini engelleyip yüzde 48'lere çıkartmışken oyunu hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve 2 bakanlığın altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde "Bunu açıklamamalıydık" şeklinde bir tavır içerisine girer bunu da anlamıyorum. Bu sebeple de Kılıçdaroğlu'na kırgınım."
Kılıçdaroğlu'na tepkisinin dozunu artıran Özdağ "Gayrimeşru ilşki" çıkışı yaparak şu sert ifadeleri kullanmıştı:
"Şöyle mi yani 6'lı masadaki ortaklarla ilişkiniz meşru bizimle de gayrimeşru hadi canım hadi canım. Zafer Partisi tavrıyla CHP'ye Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da protokolle kayıt altına almıştır.
"CHP'YE ATATÜRK'Ü HATIRLATTIK "
Bazıları diyor ya nasıl 1924 Anayasa'sını nasıl CHP'den istersiniz. Çünkü O CHP 21 Anayasası'na imza attı da onun için çünkü güvenmedik."
BOMBALAMAYA DEVAM ETTİ: SONUÇLARI MUHAKKAK OLACAK
Özdağ daha sonra yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na tepkisini sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne çok ağır ve haddi aşan ithamlarda bulunduğunu söyleyen Özdağ, "Zafer Partisi olarak bu durumdan kırgınız. Bunun belirli sonuçları muhakkak olacak." ifadelerini kullanmıştı.
ÜMİT ÖZDAĞ SÖZ VERİLEN DİĞER BAKANLIKLARI DA İFŞA ETTİ
Zafer Partisi'ne verilmesi planlanan MİT Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın dışındaki 2 bakanlığı da açıklayan Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. İlk kez açıklıyorum. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık." demişti.
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