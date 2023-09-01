Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin 'Atatürk' üzerinden yaptıkları algı bir bir patlıyor! Daşdemir A Haber'de bomba veriyi paylaştı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruzun başlangıcı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik öneme sahip olan 26 Ağustos'u anmamış ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı. Yaman geçmişte sosyal medya hesabından Atatürk ve CHP düşmanı paylaşımlarda bulunmuştu. ‘Atatürk’ ve ‘laiklik’ söylemleri üzerinden yapılan algılar bir bir patlarken, Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber’de CHP’nin seçim verisini paylaşarak gerçeğin bir kez daha günyüzüne çıkmasını sağladı.
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü ve riyakar siyasetine şahitlik ediyor.
14-28 Mayıs döneminde HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgülerine mazhar olan, devletin ve cumhuriyetin bütünlüğüne kasteden bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta da Atatürk'ü anmaya tenezzül etmemiş ve HDP ile birlikte sessiz kalmayı tercih etmişti.
ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİNİN KOLTUĞUNDA ATATÜRK'Ü ANMIYOR!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan böylesi bir şahsiyetin Atatürk'ten imtina eden tutumu büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, Ermeni lobisine boyun eğen Disney'in Atatürk dizisini sansürlemesi karşısında üç maymunu oynamış, tek kelime tepki göstermemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA CHP'LİLERDEN TEPKİ YAĞDI
CHP yandaşı kalemlerden Uğur Dündar konuya ilişkin, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." açıklamasını yaptı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu kendisine yönelik tepkileri sönümlemek adına eğreti Atatürkçülüğe soyundu.
Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Atatürk'ü tek kelime anmayan Kılıçdaroğlu, bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) samimiyetten uzak bir biçimde Atatürk'ü hatırladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU YERİNİ SAĞLAMA ALMAYA DEVAM EDİYOR
'Değişim' diyenlere boyun eğdirerek, koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atandı.
Perinaz Mahpeyker Yaman sosyal medya hesabından "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullandı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET YAĞDIRMIŞTI: HAİN, KANI BOZUK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.
YAMAN: CHP BU ÜLKENİN SORUNU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Yaman bir diğer sosyal medya paylaşımında, "Bu ülkenin 3 büyük sorunu CHP, cemaat ve PKK'dır. Emin olun bu İsrail işbirlikçileri olmasaydı dünyanın en güçlü devletlerinden biri olurduk" demişti.
ATATÜRK DÜŞMANI
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.
Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın(Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.
ATATÜRK ÜZERİNDEN YAPTIKLARI 'ALGI' ARTIK SUYA DÜŞTÜ!
Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi seçmen algısına soyunarak 'Atatürk' ve 'laiklik' söylemlerine üzerinden yapılan operasyona yönelik cevap verdi.
Daşdemir, "2018'de yüzde 10.9'u seçmenlerin CHP'ye Atatürk'ün partisi diye oy verirken, 2023'te sadece 1.5'i Atatürk'ün partisi diye CHP'ye oy vermiş." ifadelerini kullandı.
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