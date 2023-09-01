Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin ’Atatürk’ üzerinden yaptıkları algı bir bir patlıyor! Daşdemir A Haber’de bomba veriyi paylaştı

ATATÜRK DÜŞMANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçitğimiz günlerde olay açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullanılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Atatürk düşmanı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Yaman'ın sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alarak, "Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk atamız diyorlar, söyleyeceklerim bu kadar eklemek istediğiniz varsa buyurun söz sizin" demişti.

Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.Geçtiğimiz dönemde sosyal medyada hesabından paylaşıma bulunan Yaman, "Yarın(Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.

ATATÜRK ÜZERİNDEN YAPTIKLARI 'ALGI' ARTIK SUYA DÜŞTÜ!

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesi seçmen algısına soyunarak 'Atatürk' ve 'laiklik' söylemlerine üzerinden yapılan operasyona yönelik cevap verdi.

Daşdemir, "2018'de yüzde 10.9'u seçmenlerin CHP'ye Atatürk'ün partisi diye oy verirken, 2023'te sadece 1.5'i Atatürk'ün partisi diye CHP'ye oy vermiş." ifadelerini kullandı.