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CHP'deki koltuk kavgası boyut değiştirdi! Ekrem İmamoğlu yandaşları mevzi aldı: Değişmeyen tek şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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CHP’deki koltuk kavgası boyut değiştirdi! Ekrem İmamoğlu yandaşları mevzi aldı: Değişmeyen tek şey Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi

CHP'de süren koltuk kavgasında yeni bir aşamaya geçildi. Koltuktan kalkmamak için direnen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ahlatlıbel'de yandaşı gazetecilerle buluştu. Burada muhalefet seçmeninin 14-28 Mayıs seçimleri ardından yaşadığı şok salgasını atlattığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Ekrem İmamoğlu taraftarı Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten tepki geldi. Zeyrek, "Vatandaş şoku falan atlatmamış. Hâlâ 'seçimde sandığa gitmeyeceğim' diyor. Değişim olmazsa, muhalefet kimseyi sandığa götüremeyebilir" dedi. Zeyrek, "Değişmeyecek tek şey Kılıçdaroğlu'nun kendisi" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor. Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına bile kalkışan Ekrem İmamoğlu'na havlu attıran Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde elinde bulundurduğu delege kozuyla gücünü koruyor.



Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etkili olduğu İstanbul ve Manisa'da bile iki ismi geride bıraktı.

'KOLTUĞU BIRAKMAMA' MÜCADELESİNİ TAKTİKSEL BOYUTA TAŞIDI
'Koltuğu bırakmama' mücadelesini taktiksel boyuta taşıyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'medya' kartını açtı, yandaş kalemleri etkileyerek kendisi aleyhindeki 'değişim' yazıları ve haberlerini sönümlemeyi amaçladı. Bu kapsamda 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de fondaş kalemlerle bir araya geldi.



KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE MUHALEFET SEÇMENİ HEZİMET SONRASI ŞOKU ATLATTI
Bay Bay Kemal söz konusu buluşmada muhalefet seçmeninin 14-28 Mayıs sonrası tutumuna ilişkin "Vatandaş şoku biraz atlatmış durumda" yorumunda bulundu.

CHP'deki 'değişim' tartışmalarına ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kurultayda değişimin önü zaten açık. Bir değişim yapacağız o kesin. Demokratik standartları getireceğim, ondan sonra özgürce kendi gelen başkanını seçecek, yeri geldiğinde görevden alacak bir kurultay olacak. Örgütün taleplerinden çok daha fazlasını yapacağız. Önseçim dahil" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞOK' DALGASI: DEĞİŞİM OLMAZSA KİMSE SANDIĞA GİTMEZ
Tüm bu yaşananların gölgesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlarıyla ön plana çıkan SÖZCÜ'nün yazarlarından Deniz Zeyrek "Vatandaş şoku biraz atlatmış durumda" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Muhalefet seçmeninin hala şoku atlatamadığını söyleyen Zeyrek, "Vatandaş şoku falan atlatmamış. Hâlâ "seçimde sandığa gitmeyeceğim" diyor. Hele değişim olmazsa, muhalefet kimseyi sandığa götüremeyebilir" dedi.

"DEĞİŞMEYECEK TEK ŞEY KILIÇDAROĞLU'NUN KENDİSİ"
Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' sözlerini de eleştiren Zeyrek, "Kemal Bey, "değişimin önü zaten açık" dese de açık açık değişmeyecek tek şeyin kendisi olacağı mesajını vermiş. Demokratik standartları kendisi getirecekmiş, değişim yapılacaksa kendisi yapacakmış" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU AHLATLIBEL SONRASI EKREMCİ KALEMLERİN HEDEFİNDE
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel'de yandaş kalemleri toplayıp demeçler vermesi sonrası 'değişim' isteyen Ekremci kalemlerin Kılıçdaroğlu'nu hedefe alması dikkatlerden kaçmadı.

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