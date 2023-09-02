CHP’deki koltuk kavgası boyut değiştirdi! Ekrem İmamoğlu yandaşları mevzi aldı: Değişmeyen tek şey Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi





Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in etkili olduğu İstanbul ve Manisa'da bile iki ismi geride bıraktı.

'KOLTUĞU BIRAKMAMA' MÜCADELESİNİ TAKTİKSEL BOYUTA TAŞIDI

'Koltuğu bırakmama' mücadelesini taktiksel boyuta taşıyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'medya' kartını açtı, yandaş kalemleri etkileyerek kendisi aleyhindeki 'değişim' yazıları ve haberlerini sönümlemeyi amaçladı. Bu kapsamda 31 Ağustos'ta Ahlatlıbel'de fondaş kalemlerle bir araya geldi.