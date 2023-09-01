Siirt’te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!

Son dakika haberleri.. Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini paylaştı. 1 Eylül 2023 sabah 07.35'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son deprem listesi...