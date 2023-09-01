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Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Siirt’te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!

Son dakika haberleri.. Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini paylaştı. 1 Eylül 2023 sabah 07.35'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son deprem listesi...

Son dakika haberleri.. Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini paylaştı. 1 Eylül 2023 sabah 07.35'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son deprem listesi...

SİİRT'TE KORKUTAN DEPREM

#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Siirt)
Tarih:2023-09-01
Saat:07:35:09 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:42.073 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

01-09-2023 04:35:09 37.908 42.073 7 MW 3.9 Merkez (Siirt) 601294
01-09-2023 04:03:03 37.955 36.264 7.1 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601289
01-09-2023 04:01:22 37.061 29.69 7.16 ML 1.3 Çavdır (Burdur) 601293
01-09-2023 03:59:48 37.906 36.294 6.83 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601290
01-09-2023 03:57:15 38.266 38.835 11.91 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 601291
01-09-2023 03:53:37 39.525 26.128 11.5 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale) 601295
01-09-2023 03:48:41 38.066 37.298 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 601292


01-09-2023 03:39:51 40.188 40.857 7 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 601288
01-09-2023 03:29:50 38.176 38.121 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601287
01-09-2023 03:28:00 38.028 36.772 7.27 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 601286
01-09-2023 04:35:09 37.908 42.073 7 MW 3.9 Merkez (Siirt) 601294
01-09-2023 04:03:03 37.955 36.264 7.1 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601289
01-09-2023 04:01:22 37.061 29.69 7.16 ML 1.3 Çavdır (Burdur) 601293
01-09-2023 03:59:48 37.906 36.294 6.83 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601290
01-09-2023 03:57:15 38.266 38.835 11.91 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 601291

01-09-2023 03:53:37 39.525 26.128 11.5 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale) 601295
01-09-2023 03:48:41 38.066 37.298 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 601292
01-09-2023 03:39:51 40.188 40.857 7 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 601288
01-09-2023 03:29:50 38.176 38.121 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601287
01-09-2023 03:28:00 38.028 36.772 7.27 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 601286

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