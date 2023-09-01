Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!
Son dakika haberleri.. Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini paylaştı. 1 Eylül 2023 sabah 07.35'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son deprem listesi...
Son dakika haberleri.. Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD son depremler listesini paylaştı. 1 Eylül 2023 sabah 07.35'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. İşte AFAD son deprem listesi...
SİİRT'TE KORKUTAN DEPREM
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Siirt)
Tarih:2023-09-01
Saat:07:35:09 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:42.073 E
Derinlik:7 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
01-09-2023 04:35:09 37.908 42.073 7 MW 3.9 Merkez (Siirt) 601294
01-09-2023 04:03:03 37.955 36.264 7.1 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601289
01-09-2023 04:01:22 37.061 29.69 7.16 ML 1.3 Çavdır (Burdur) 601293
01-09-2023 03:59:48 37.906 36.294 6.83 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601290
01-09-2023 03:57:15 38.266 38.835 11.91 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 601291
01-09-2023 03:53:37 39.525 26.128 11.5 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale) 601295
01-09-2023 03:48:41 38.066 37.298 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 601292
01-09-2023 03:39:51 40.188 40.857 7 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 601288
01-09-2023 03:29:50 38.176 38.121 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601287
01-09-2023 03:28:00 38.028 36.772 7.27 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 601286
01-09-2023 04:35:09 37.908 42.073 7 MW 3.9 Merkez (Siirt) 601294
01-09-2023 04:03:03 37.955 36.264 7.1 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 601289
01-09-2023 04:01:22 37.061 29.69 7.16 ML 1.3 Çavdır (Burdur) 601293
01-09-2023 03:59:48 37.906 36.294 6.83 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 601290
01-09-2023 03:57:15 38.266 38.835 11.91 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 601291
01-09-2023 03:53:37 39.525 26.128 11.5 ML 2.2 Ayvacık (Çanakkale) 601295
01-09-2023 03:48:41 38.066 37.298 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 601292
01-09-2023 03:39:51 40.188 40.857 7 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 601288
01-09-2023 03:29:50 38.176 38.121 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601287
01-09-2023 03:28:00 38.028 36.772 7.27 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 601286
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!
- 1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...
- Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Karadeniz... | 1-5 Eylül 2023
- Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Ya Çok Seversen bu akşam neden yok, günü mü değişti? Ya Çok Seversen dizisi yeni bölüm ne zaman?
- Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman 2023-2024? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü...
- BEŞİKTAŞ - DİNAMO KIEV ŞİFRESİZ MAÇ İZLE! Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı yayın linki! TRT Spor canlı maç izle!
- Hande Erçel'in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...
- Ebebek halka arzı talep toplama tarihi 2023! Ebebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot veriyor? EBEBK HİSSE FİYATI...
- ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | 31 Ağustos Adana Demirspor - Genk maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- 2023 yılında Türkiye’nin en çok satan SUV modelleri belli oldu! Uygun fiyat yine zirveyi belirledi!