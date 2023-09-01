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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl öncesi video mesaj yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Türkiye Yüzyılının ilk adli yılını 'Küresel Adaletin Yüzyılı'nın çıkış noktası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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