Sözleşmeli tarım davalarında arabulucu şartı Resmi Gazete’de yayımlandı!

ARABULUCULAR, GÖREVLENDİRİLDİĞİ BAŞVURUYU 2 HAFTA İÇİNDE SONUÇLANDIRACAK

Uyuşmazlık hakkında görevlendirilen arabulucular, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek.



Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda basit yargılama usulü uygulanacak ve bu davalar ivedi olarak görülecek. Söz konusu yönetmelik, yayım tarihi olan 1 Eylül itibarı ile yürürlüğe girdi.