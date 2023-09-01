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Togg'dan teslimat rekoru! 3 aylık rakam bir ayda aşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Togg’dan teslimat rekoru! 3 aylık rakam bir ayda aşıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg yeni teslimat rekoruna imza attı. Togg resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin otomobili Togg, Ağustos ayında 1965 adet teslimat gerçekleştirerek yeni bir rekora daha imza attı.

Yerli elektrikli otomobil Togg, T10X modelinin teslimlerini hız kesmeden sürüyor. Elektrikli SUV'da pazar lideri olan Togg, bu alanda yeni bir rekora imza attı. Togg'dan yapılan açıklamada, Ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'in kullanıcılarıyla buluşturlduğu bildirildi. Bu teslimatlar ile teslimat rekorunu kırıldığı aktarıldı. Açıklamada teslimata başlanan Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedinin bir ayda geçildiği bildirildi.

Togg'dan yapılan geçmiş açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik."

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