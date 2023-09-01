MEB resmen duyurdu! Depremden etkilenen illerde öğretmenler yer değiştirme talebinde bulunabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, resmen duyurdu. Bakanlıkta yapılan açıklamada, "Depremden Ağır Etkilenen İllerdeki Öğretmenlere Mazerete Bağlı Tayin Hakkı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini dolduranlar, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen illerde öğretmenlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceğini duyurdu.
MEB: Depremden Ağır Etkilenen İllerdeki Öğretmenlere Mazerete Bağlı Tayin Hakkı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla üç yıllık çalışma süresini dolduranlar, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.
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