Kullananların korkulu rüyası: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı! CHP’li İBB ’yeniledik’ dedik görüntüler gerçeği böyle ortaya çıkardı

Diğer bakım ihtiyaçlarımızı da karşılama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sağlıksız bir ortam. Çok pis ve bakımsız. İyileştirme yapıldı ama bu aşağı katlar, akan yerler var. Duvarlar deforme. Bunlarda çok büyük bir problem" dedi.

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