Kullananların korkulu rüyası: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı! CHP'li İBB 'yeniledik' dedik görüntüler gerçeği böyle ortaya çıkardı
CHP'li İBB, 2020 yılında 'yeniliyoruz' diyerek duyurduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın hali içler acısı. Kullananların korkulu rüyası haline gelen otogarda, korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çöp yığınları bu kadarına da pes dedirtti.
Her gün binlerce kişiyi ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çekilen görüntüler görenlere pes dedirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz zamanlarda "yeniledik" dediği otogarda dökülen sıvalar, çürümüş kolonlar ve çevrede oluşan kirlilik kameralara yansıdı.
Vatandaşların hizmet aldığı otogarda çalışan esnaf şoförler barınma ve ihtiyaç sorunlarına da isyan ediyor.
Kameralara yansıyan görüntülerde bazı kolonların yıpranmış durumda olduğu göze çarparken ayrıca zarar görmüş çöp konteynerleri yüzünden etrafa saçılan çöpler ise objektiflere takıldı.
"SAĞLIKSIZ BİR ORTAM"
Otogarda şoför esnafı olan Serkan Akbulut, "Otogar çok bakımsız. Otobüs kaptanlarının dinlenip, yemek yiyebileceği barınma yerleri yok. Bu ihtiyaçların hijyenik bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor.
Kendi imkanlarımızla bu durumların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çünkü otogar içerisinde ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yerlerin sayısı çok az. Banyo yapmamız gerekiyor, banyo arıyoruz.
Neresi temizse orayı arıyoruz. Yoldan geliyoruz dinlenmemiz gerekiyor ama yatabilecek bir yerimiz yok. Otele para vermek zorunda kalıyoruz.
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