2 ayda ikinci görüşme: Başkan Erdoğan-Miçotakis zirvesi New York’ta

Ankara ile Atina arasındaki normalleşme adımlarının ardından eylül ayında bir dizi kritik ziyaret ve buluşma yapılacak. Eylül'de önce dışişleri ve savunma bakanları, ardından iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Üst üste yapılacak görüşme ve temasların yoğunlaşması Türk-Yunan ilişkilerinde "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendiriliyor.