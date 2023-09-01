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Bakan Abdulkadir Uraloğlu sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracını tanıttı: 80 km hız, 88 metre uzunluk...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracını tanıttı: 80 km hız, 88 metre uzunluk...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının teslim töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu metro aracı ile ilgili bilgi verirken, "Yüzde 70 yerlilik oranıyla imal edilmiştir." dedi.

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