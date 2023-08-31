Turuncu kategorideki FETÖ’cü terörist Mehmet Çetinkaya Muğla’da enselendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

BYLOCK KULLANICISI VE ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İMAMI

Mehmet Çetinkaya'nın FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları "Bylock" kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu, geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.