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Turuncu kategorideki FETÖ'cü terörist Mehmet Çetinkaya Muğla'da enselendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Turuncu kategorideki FETÖ’cü terörist Mehmet Çetinkaya Muğla’da enselendi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turuncu Kategori'de bulunan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla Köyceğiz'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Turuncu Kategori'de bulunan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya'nın Muğla Köyceğiz'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla #Köyceğiz'de yakalandı.

FETÖ ÜYELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

BYLOCK KULLANICISI VE ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İMAMI
Mehmet Çetinkaya'nın FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi haberleşmede kullandıkları "Bylock" kullanıcısı olduğu, 1992-1994 yılları arasında Özbekistan'da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan'ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu, geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

FETÖ üyesi firarinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı ve halihazırda İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride Yer Aldığı tespit edildi.

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