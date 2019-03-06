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13 ilde tepelerine çöküldü! FETÖ taktiğiyle çalışıyorlardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2019 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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13 ilde tepelerine çöküldü! FETÖ taktiğiyle çalışıyorlardı

Ankara merkezli 13 ilde internette yasa dışı bahis oynatan suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Çetenin şematik yapısının FETÖ terör örgütüne benzerlik göstermesi dikkat çekti.

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