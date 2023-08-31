Yandaş Halk TV’de İstiklal Marşı hazımsızlığı! Milletin kırmızı çizgilerine basmayı bırakın

Türkiye'de birçok bayram kutlandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kuyaş, ülkemizin şanlı tarihini yabancı ülkelerle karşılaştırdı. "Türkiye'nin durumu bu konuda çok farklı. ABD'lilerin 4 Temmuz'u, Fransızların 14 Temmuz'u vardır. Bizim 23 Nisanımız, 19 Mayısımız 30 Ağustosumuz 29 Ekimimiz var. Bunlar 1920-30'larda gerekiyordu. Çünkü bir ulus yaratmamız gerekiyordu. Bu benim fikrim katılırsınız katılmazsınız. Bugün artık 3 ayda bir sürekli bir bayram kutlayıp sürekli istiklal Marşı dinlemek lüzumsuz…" çıkışı yaptı.

Kuyaş'ın sözleri üzerine programa tepki yağdı. Ne yapacağını bilemeyen sunucu Ayşenur Arslan, "Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize yönelik eleştiriler oluyor" ifadesini kullandı.