Terör örgütlerine ağır darbe! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir yılda 1146 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının açıklaması şu şekilde:

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile; etkisiz hâle getirilmiştir. 38.489'a ulaşmıştır.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.336 silah ve 667.547 mühimmat ele geçirilmiş, 2.192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.